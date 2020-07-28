с чего всё началось

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.

Энергетика «Роснефть» договорилась с «Норникелем» по спорному газовому активу «Норникель» поддержал предложение «Роснефти» о проведении аукциона на Турковский участок (включает Ушаковское месторождение; запасы — 54 млрд кубометров) с включением особых условий, которые просила нефтекомпания, говорится ее сообщении. 1

Общество Попова рассказала о популяционном иммунитете к COVID-19 в 10 регионах Популяционный иммунитет к коронавирусу в 10 регионах России составляет от 17% до 28%.

Футбол Сергей Юран останется главным тренером «Химок» Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.

Общество Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 176

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Политика Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 79

Общество Отдыхающих в Анапе напугала почерневшая морская вода Отдыхающие на черноморском курорте Анапа были напуганы, когда вода в море неожиданно окрасилась в жутковатый черный цвет. 5

Общество Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55% "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении. 138

Экономика Ростех стал главным бенефициаром борьбы с коронавирусом Госкорпорация «Ростех» стала самым востребованным поставщиком во время борьбы с коронавирусом.

Политика Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек. 3