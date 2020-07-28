Экономика

РБКРБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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с чего всё началось
Если поправки (законопроект №996800-7
) будут приняты, то санкции в ответ на недружественные действия других государств можно будет применять не только к иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые иностранцы контролируют более чем на 25%.
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