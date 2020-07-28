Экономика

РБКРБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать346
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55

Подробнее о событии

В России предложили расширить применение санкций

RT на русскомвчера в 16:58

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркетвчера в 06:14

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБКвчера в 09:55

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Интерфаксвчера в 06:51

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газетавчера в 06:26

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новостивчера в 14:15

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUMвчера в 05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
290
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
39
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
57
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
1K
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
1
Футбол

Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке

Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
9
Происшествия

Суд арестовал участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле

По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений в районе Старого базара произошла драка между несколькими жителями.
Тайга.инфо 00:22
33
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,7K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
961
Армия и оружие

Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы

Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
РБК вчера в 13:37
277
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
564
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
171
Общество

В Оренбуржье 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

REGNUM 03:13
17
Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
16
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
239
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
6
Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО

Актуальные Новости 02:21
Шоу-бизнес

Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине

Lenta.ru вчера в 19:20
4
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
713
Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
51
Общество

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составила $2,54 трлн.
ТАСС 03:19
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
186
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
388
Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета вчера в 02:49
117
Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Общество

Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
375
Политика

Глава Кинешмы уходит в отставку

В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
Ивтелерадио 01:52
1
Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com 03:20
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное