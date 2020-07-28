Политика

РБКРБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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В Москве с 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной.
Дни.ру 27 июля в 15:25
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Общество

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
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На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса

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Происшествия

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Ушедший в недельный отпуск губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдыхает в Крыму.
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