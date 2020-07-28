Политика
РБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Читать в источнике
Оценить306
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций
Парламентская газетавчера в 07:11
Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Политика
Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму
Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".
Газета.Ru 00:36
Здоровье
Программа бесплатного онкоскрининга стартует в Москве с 30 июля
В Москве с 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний.
Вечерняя Москва 01:11
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Политика
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной.
Дни.ру 27 июля в 15:25
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 27 июля в 07:39
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости 00:36
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
Экономика
Орлов: будем бороться с экспортерами сои, которые занижают цены
В Правительстве региона с тревогой смотрят на то, что ежегодно некоторые компании снижают экспортную цену на сою.
Вести - Амурская область 00:27
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей.
RT на русском вчера в 23:40
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия вчера в 17:51
Экономика
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году
Известия вчера в 17:30
Здоровье
На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Семь детей и 21 взрослый заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 00:33
Общество
Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Происшествия
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:52
Гаджеты
Представлены 50-долларовые умные часы Amazfit Bip S Lite
iXBT.com вчера в 23:39
Общество
У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился
Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Челябинский губернатор добрался до Крыма
Ушедший в недельный отпуск губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдыхает в Крыму.
URA.Ru 01:16