Экономика

РБКРБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать262
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК09:55

Подробнее о событии

В России предложили расширить применение санкций

RT на русском16:58

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК09:55

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Интерфакс06:51

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новости14:15

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
Космос

Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two

REGNUM 16:53
Политика

Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
5
Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

Live24 09:09
26
Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
1,1K
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
70
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 12:50
13
Наука

Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.
Известия 18:30
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
220
Политика

Сепаратисты на юге Йемена сообщили об отмене режима самоуправления

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили об отказе от режима самоуправления в ряде провинций.
Life.ru 22:57
2
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия 15:56
5
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
342
Происшествия

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
41
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
2K
Здоровье

Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы

Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн 13:12
18
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском 12:46
1K
Общество

Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм».
RT на русском 20:51
34
Футбол

Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат 19:34
Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А

"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском 15:40
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Вечерний курьер 13:57
38
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
26
Здоровье

Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье

В Приморье за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае возросло до 77.
EastRussia 22:43
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
621
Здоровье

Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии

В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформ 03:57
22
Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru 20:20
33
Общество

Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы

27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года.
Expert.ru 12:23
12
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

За первые сутки действия нового режима прекращения огня зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, говорится в отчете организации (.pdf).
Коммерсантъ 17:19
Происшествия

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Коммерсантъ 15:28
5
Общество

Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»

От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU 12:17
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное