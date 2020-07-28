Экономика
РБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Читать в источнике
Оценить255
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБК09:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика
Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю
«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 12:50
Наука
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году
Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.
Известия 18:30
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Политика
Сепаратисты на юге Йемена сообщили об отмене режима самоуправления
Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили об отказе от режима самоуправления в ряде провинций.
Life.ru 22:57
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия 15:56
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы
Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн 13:12
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
Общество
Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм».
RT на русском 20:51
Футбол
Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн
По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат 19:34
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском 15:40
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда
Вечерний курьер 13:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Здоровье
Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье
В Приморье за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае возросло до 77.
EastRussia 22:43
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Здоровье
Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии
В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформ 03:57
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru 20:20
Общество
Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы
27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года.
Expert.ru 12:23
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
За первые сутки действия нового режима прекращения огня зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, говорится в отчете организации (.pdf).
Коммерсантъ 17:19
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Коммерсантъ 15:28
Общество
Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»
От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU 12:17