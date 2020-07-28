Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. Авторами инициативы выступило правительство России. Сейчас санкции вводятся против конкретных физических лиц или компаний.