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Daily Storm
Daily Storm

Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. Авторами инициативы выступило правительство России. Сейчас санкции вводятся против конкретных физических лиц или компаний.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Российская газета

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газетавчера в 06:26
РИА Новости

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новостивчера в 14:15
РБК

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБКвчера в 09:55
Росбалт

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалтвчера в 06:29
Коммерсантъ

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Коммерсантъвчера в 15:07
Финмаркет

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркетвчера в 06:14
REGNUM

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUMвчера в 05:12
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Lenta.ruвчера в 13:00
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ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера

Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ruвчера в 15:05
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Факты27 июля в 11:09
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Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUMвчера в 12:11
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