с чего всё началось

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.

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Хоккей Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура» Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.

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