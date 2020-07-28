Экономика

РБКРБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Вышла аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»

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Футбол

Семак назвал новичка «Зенита» Ловрена хорошей заменой Ивановичу

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Общество

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Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
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Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
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В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Microsoft: Xbox Game Pass приносит мало прибыли в краткосрочной перспективе

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