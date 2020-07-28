Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Подробнее о событии
В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций
Парламентская газетавчера в 07:11
Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51