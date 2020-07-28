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РБК
РБК

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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РИА Новости

Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины

РИА Новости00:03
RT на русском

В России предложили расширить применение санкций

RT на русскомвчера в 16:58
Парламентская газета

В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций

Парламентская газетавчера в 07:11
Авторадио

Россия расширит санкции против Украины

Авторадиовчера в 10:33
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБКвчера в 09:55
ПРАЙМ

Правительство России предлагает расширить применение экономических санкций

ПРАЙМвчера в 11:05
Интерфакс

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Интерфаксвчера в 06:51
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Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Власти попросили россиян, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и др. стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии.
РБК00:31
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс17:00
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На видео случайно попал развёрнутый в Сирии дивизион ПВО России, о существовании которого ничего неизвестно

Как оказалось, на территории сирийской провинции Хомс развёрнут как минимум один дивизион ПВО ВС РФ, который имеет не вооружении средства поражения малой и средней дальности.
Avia.pro22:24
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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости17:59
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили23:11
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Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфаксвчера в 09:01
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