Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Коммерсантъ15:07

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК09:55

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалт06:29

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

Кабмин предложил расширить возможности применения санкций против Украины

Газета.Ru13:18
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Футбол

Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»

Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
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Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Lenta.ru 05:29
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Общество

Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций

Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.
Известия 13:51
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Происшествия

В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
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Общество

Turkish Airlines 2 августа возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

Деловое.ТВ 09:24
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Политика

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
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Политика

Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
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Игры

Cuphead выйдет на PlayStation 4

CyberSport.ru 11:55
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Авто

Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7

Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.
Motor 13:06
Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Апрал 01:43
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Авто

Опубликованы первые изображения обновлённого Peugeot 3008

Экстерьер Peugeot 3008 приведут в соответствие с текущей дизайнерской концепцией марки, в которой построены, к примеру, 208/2008.
SpeedMe 14:50
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
Эхо Москвы 05:05
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Экономика

Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»

Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One 07:57
Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Кино

HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
Playboyrussia.com 08:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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