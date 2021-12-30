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Россия расширяет ограничения на экспорт леса

В России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.
ТАСС
Для хвойных пород древесины установлена ставка €200 за 1 куб. м, для ценных лиственных пород - от €250 до €370 за 1 куб. м, напомнили в Минпромторге.
ТАСС
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.
ТАСС
Приостановить вывоз леса из РФ еще в 2019 году предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Чиновники взялись за экспорт леса. Ставки выросли
Царьград16:30
В России расширили ограничения на экспорт лесоматериалов
Московский Комсомолец16:20
Россия расширяет ограничения на экспорт леса
ТАСС16:02
РФ ввела ограничения на вывоз необработанной и грубо обработанной древесины
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