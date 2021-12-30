ТАССРоссия расширяет ограничения на экспорт лесаВ России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.ТАССДля хвойных пород древесины установлена ставка €200 за 1 куб. м, для ценных лиственных пород - от €250 до €370 за 1 куб. м, напомнили в Минпромторге.ТАССПошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.ТАССПриостановить вывоз леса из РФ еще в 2019 году предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЧиновники взялись за экспорт леса. Ставки вырослиЦарьград16:30В России расширили ограничения на экспорт лесоматериаловМосковский Комсомолец16:20Россия расширяет ограничения на экспорт лесаТАСС16:02РФ ввела ограничения на вывоз необработанной и грубо обработанной древесиныИнтерфакс - Россиявчера в 01:39Показать ещёОценить7Поделиться