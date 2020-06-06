Политика
Lenta.ruРоссия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС рассказал о дальнейших шагах России после выхода США из Договора по открытому небу, диалоге с ЕС во время пандемии, а также оценил вероятность провокаций со стороны НАТО во время парада Победы 24 июня.ТАСС06:00
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Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
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Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Политика
Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 04 июня в 16:03
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Интернет
В Telegram появился видеоредактор
Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус вчера в 11:02
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России вчера в 09:39
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
Общество
Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия
"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Экономика
Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китайские финансисты торопятся избавиться от всех возможных американских активов, включая дорогую недвижимость в США и гособлигации.
ToDay News Ufa 06:30
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59