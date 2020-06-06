Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС рассказал о дальнейших шагах России после выхода США из Договора по открытому небу, диалоге с ЕС в условиях пандемии, а также оценил вероятность провокаций со стороны НАТО во время парада Победы 24 июня.

с чего всё началось

Североатлантический альянс может организовать провокации во время проведения парада Победы 24 июня, утверждают в МИД. Такие предположения в ведомстве высказывают с учетом того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая.

МИД рассказал о возможных провокациях НАТО на параде Победы

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