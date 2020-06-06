Политика
Lenta.ruРоссия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС рассказал о дальнейших шагах России после выхода США из Договора по открытому небу, диалоге с ЕС в условиях пандемии, а также оценил вероятность провокаций со стороны НАТО во время парада Победы 24 июня.ТАСС06:00
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Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Кино
Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его
В течение 4 июня картина была самой популярной на стриминге среди пользователей США, однако многие зрители призвали не смотреть ее.
КиноПоиск 04:58
Энергетика
Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 16:46
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Космос
«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Newstracker.ru 03 июня в 06:14
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053 этой фирмы.
ТАСС 13:44
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Лондонский "Челси" хочет устроить распродажу нынешним летом.
Soccer.ru 14:44
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Игры
В шутере MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры
Студия Relentless, являющаяся партнером Amazon и разработчиком нового шутера MOBA Crucible сообщает, что два из трех предложенных режимов игры закрываются.
Goroday.ru 16:43
Политика
Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его «исчезновении»
Продюсер Бари Алибасова куда-то "пропал" накануне своего дня рождения, заявил его пиар-директор Вадим Горожанкин в беседе с "Пятым каналом".
РИА Новости 17:23
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль вчера в 09:52
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03