Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС рассказал о дальнейших шагах России после выхода США из Договора по открытому небу, диалоге с ЕС в условиях пандемии, а также оценил вероятность провокаций со стороны НАТО во время парада Победы 24 июня.

с чего всё началось

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

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