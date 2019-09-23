Политика
Газета.RuРоссия ратифицировала Парижское соглашение по климату
По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет принят в течение года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату.
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Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Технологии
В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google читайте также Игры и приложения, доступные в рамках Google Play, помечаются специальным разноцветным значком.
Вести.Хайтек 14:32
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РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 14:02
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По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Политика
Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке с Ираном
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РИА Новости 14:03
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
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РБК 08:51
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Газета.Ru вчера в 14:13
Происшествия
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РИА Новости 12:08
Политика
В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети
Кривое-зеркало.ру 07:25
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Сегодня единственной дочери Анастасии Волочковой, Ариадне, исполнилось 14 лет.
Вокруг ТВ 02:34
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Единоборства
Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира
Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.
РИА Дагестан вчера в 10:40
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Наука
Учёные разработали инъекцию от ВИЧ длительного действия
Учёные разработали имплантат, который вводится как обычная инъекция, и в течение года выделяет в организм лекарства против ВИЧ.
REGNUM 21 сентября в 15:34
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Политика
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.
РИА Новости 11:40
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59