Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия ратифицировала Парижское соглашение по климату

По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет принят в течение года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату.
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