Политика
Газета.RuРоссия ратифицировала Парижское соглашение по климату
По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет принят в течение года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату.
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Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
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Красная весна вчера в 10:24
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
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Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
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