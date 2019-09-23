Политика
Газета.RuРоссия ратифицировала Парижское соглашение по климату
По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет принят в течение года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату.
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Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща.
— Дмитрий Медведев, российский политикБудущее России. Национальные проекты 07:29
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