Кредиты были предоставлены на цели финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в Республику для развития и поддержки кубинской экономики.
С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным РФ государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами, говорится в пояснительной записке.
Решение о приостановке сертификации «Северного потока-2» на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР не говорит об окончательной остановке проекта, сообщил РБК глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.