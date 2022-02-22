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Россия ратифицировала протоколы о пересмотре условий погашения Кубой долгов

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Госдума ратифицировала протоколы о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.
REGNUM
В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Республике Куба государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную $2,3 млрд.
ТАСС
Кредиты были предоставлены на цели финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в Республику для развития и поддержки кубинской экономики.
REGNUM
С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным РФ государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами, говорится в пояснительной записке.
ТАСС

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