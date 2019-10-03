Экономика

РБКРБКРоссия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям. Этот объем будет больше, чем все выданные кредиты за предыдущие пять лет, подсчитали в «Известиях». В долларах сумма превысит $15,5 млрд.
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с чего всё началось

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

РБК14:19

Россия даст в долг другим странам 15 миллиардов долларов

Комсомольская правда12:13

Россия рекордно даст в долг

Lenta.ruвчера в 21:36

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Вести.Ruвчера в 22:27

«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов

ТАССвчера в 21:41

Россия даст в долг более триллиона рублей

URA.Ruвчера в 22:31

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Известиявчера в 17:01
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Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
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Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
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Помимо 25 автомобильных газовых заправок, до 2023 года будут созданы также 20 сервисных центров по переводу и обслуживанию транспортных средств на природном газе.
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
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Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей

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Политика

США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске

США приветствуют прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.
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Здоровье

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Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
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«МегаФон» разрешил платить за игры со счета

Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
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В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
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«Магнит» сократит число собственных торговых марок

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
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Экономика

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

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РБК 10:38
Футбол

Божович – о матче с «Сочи»: «Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

Можно сказать, что играем с «Зенитом-2».
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В России запустился стриминговый сервис NVIDIA Now

В NVIDIA сделали заявление о запуске в Российской Федерации NVIDIA Now - стримингового сервиса.
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Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
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Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
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Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой

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Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
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В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
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Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии

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Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X

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