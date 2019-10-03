Экономика

РБКРБКРоссия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям. Этот объем будет больше, чем все выданные кредиты за предыдущие пять лет, подсчитали в «Известиях». В долларах сумма превысит $15,5 млрд.
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с чего всё началось

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия». Это больше, чем за предыдущие 5 лет.
Известиявчера в 17:01

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Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

РБК14:19

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Известиявчера в 17:01

Россия даст в долг более триллиона рублей

URA.Ruвчера в 22:31

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Вести.Ruвчера в 22:27

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ТАССвчера в 21:41

Россия рекордно даст в долг

Lenta.ruвчера в 21:36

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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:35, Вашингтон
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