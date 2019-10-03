В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия». Это больше, чем за предыдущие 5 лет.

с чего всё началось

Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям. Этот объем будет больше, чем все выданные кредиты за предыдущие пять лет, подсчитали в «Известиях». В долларах сумма превысит $15,5 млрд.

Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

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