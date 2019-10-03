Экономика
РБКРоссия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам
Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям. Этот объем будет больше, чем все выданные кредиты за предыдущие пять лет, подсчитали в «Известиях». В долларах сумма превысит $15,5 млрд.
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с чего всё началось
В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия». Это больше, чем за предыдущие 5 лет.Известия02 октября в 17:01
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«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов
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