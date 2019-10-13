Сборная России в выездном матче со счётом 5:0 победила Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 году.

Россия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020

Армия и оружие Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

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