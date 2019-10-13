Футбол
MetaratingsРоссия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020
Сборная России в выездном матче со счётом 5:0 победила Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 году.
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Происшествия
Число погибших из-за мощного тайфуна в Японии выросло до девяти
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Армия и оружие
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Футбол
Сборная России по футболу вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Интернет
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
Футбол
Берлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Здоровье
В Новоалтайске люди вышли на митинг за сохранение местного роддома
Более 300 человек вышли на митинг, организованный КПРФ. Жители Новоалтайска выступают за сохранение роддома в своем городе.
Политика
Первый президент Украины оценил отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении главы РФ Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Кино
«Джокер» собрал в российском прокате первый миллиард
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Футбол
Мамаев впервые забил за «Ростов» в двусторонней игре
Полузащитник Павел Мамаев, который стал игроком «Ростова» после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и отличился забитым голом.
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Технологии
Samsung превратит «мобильники» россиян в онлайн-кассу
Представленный компаниями сервис превращает гаджет, произведенный компанией Samsung (смартфон или планшет) в полноценное устройство приёма к оплате платежей.
Религия
Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Происшествия
Забетонированное в полу тело пропавшего мужчины нашли в Брянске
В пол одного из гаражей Брянска было вмуровано тело убитого 57-летнего мужчины, который с сентября нынешнего года пополнил списки пропавших без вести.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море
Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Общество
Осеннее полнолуние: почему астрологи называют 14 октября опасным днем
В октябре полнолуние приходится на 14-е число и, по словам астрологов, будет не самым благоприятным днем для любых начинаний.
Политика
Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом
В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.
Здоровье
Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет еще и дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена — 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).