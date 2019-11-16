Футболисты сборной России со счетом 1:4 потерпели поражение от национальной команды Бельгии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 19-й минуте встречи, прошедшей в Петербурге, ворота россиян поразил Торган Азар. На 33-й и 40-й минутах отличился Эден Азар.

Спорт день за днем

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Единоборства Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.

Хоккей Евгений Кузнецов поучаствовал в спасении «Вашингтона» в Бостоне Хозяева дважды выходили вперед, но гости смогли отыграться и переиграли "медведей" в серии послематчевых буллитов – 3:2. На гол Койла "капиталисты" ответили точным броском Бойда, а вот ответа на шайбу Пастрняка пришлось ждать до 59-й минуты.

Футбол Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.

Политика В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Белоруссии, в основной день голосования они будут работать до 20.00 (совпадает с мск).

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.

Экономика Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.

Авто Составили топ-10 самых доступных в РФ автомобилей премиум-класса Эксперты сайта «Цена Авто» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей по результатам которого выяснили, какие машины из премиального сегмента являются самыми доступными.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Шоу-бизнес Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.

Наука На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Космос Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС» В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».