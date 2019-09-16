Армия и оружие
Ruposters.ruРоссия развернула полк С-400 в Арктике
На архипелаге Новая Земля в Арктике появился новый зенитный ракетный полк с комплексами С-400. О развертывании новых ЗРК сообщили в пресс-службе Северного флота. Полк был развернут в ходе перевооружения уже существующей базы, вооруженной устаревшими С-300 "Фаворит".
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