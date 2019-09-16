Армия и оружие
BFM.ruРоссия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Они дислоцированы на архипелаге Новая Земля, сообщает «Интерфакс».
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Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 14 сентября в 03:42
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Футбол
Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов.
МР7.ру 00:08
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Происшествия
Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином
По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажженную спичку.
Интерфакс 02:48
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти из-за событий в Саудовской Аравии
Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за нападения дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, возможно покрыть из мировых коммерческих нефтяных запасов.
Московский Комсомолец 03:22
Футбол
«Гэлакси» забили 7 голов «Спортингу», Ибрагимович оформил хет-трик
Еще два гола за «Гэлакси» забил Себастьян Ллетгет, по разу отличились Джо Корона и Уриэль Антуна.
Sport24.ru 01:28
Политика
Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
Владимир Путин говорил: кто завладеет искусственным интеллектом, тот станет властелином мира.
РБК вчера в 17:02
Политика
Назван срок начала серийного производства новейшего ЗРК С-500
Взгляд.ру вчера в 18:10
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru вчера в 12:26
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
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СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Газета.Ru вчера в 16:51
Здоровье
В России началось внедрение самой современной вакцины от гриппа
Самую современную, четырехвалентную вакцину от гриппа начал внедрять в России Минздрав.
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Политика
Талибы заявили о готовности вести переговоры с США
News.ru 13 сентября в 16:16
Культура
Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой
Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.
Петербургский дневник 02:33
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в 16 регионах России
Синоптики объявили о "желтом" уровне погодной опасности в 16 регионах Центрального федерального округа страны.
Газета.Ru 04:18
Армия и оружие
Американский генерал предложил Грузии создать сильную коалицию против России
Верховный главнокомандующий Объединённых вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Тбилиси создать сильную антироссийскую коалицию.
Военное обозрение 03:16
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти
Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29