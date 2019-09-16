Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruРоссия разместила С-400 в Арктике

Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Они дислоцированы на архипелаге Новая Земля, сообщает «Интерфакс».
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