Баскетбол
Sport.ruРоссия разнесла Швейцарию в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
В субботу, седьмого сентября, в португальском Фигейра-да-Фош сборная России по пляжному футболу разгромила команду Швейцарии, переиграв альпийскую команду со счётом 5:1. Победа в третьем туре этапа Суперфинала Евролиги-2019 гарантировала нашей команде как минимум участие в матче за третье место.
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
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Газета.Ru 04:34
Футбол
Клинтон Нжи об Это’О: «Ты заставил нас гордиться тем, что мы — африканцы»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поблагодарил Самюэля Это'О за вклад в развитие африканского футбола.
Спорт-Экспресс 12:41
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Хюлкенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение
F1news.ru 15:00
Общество
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
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Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
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Политика
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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
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Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах
РИА Новости 09:00
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Торпедо-БелАЗ»
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