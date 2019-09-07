Футбол
Sport.ruРоссия разнесла Швейцарию в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
В субботу, седьмого сентября, в португальском Фигейра-да-Фош сборная России по пляжному футболу разгромила команду Швейцарии, переиграв альпийскую команду со счётом 5:1. Победа в третьем туре этапа Суперфинала Евролиги-2019 гарантировала нашей команде как минимум участие в матче за третье место.
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Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
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Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна
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