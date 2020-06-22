Космос
Невские НовостиРоссия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Россия начала разрабатывать схему первой миссии по высадке на Луну, пишет РИА Новости. Об этом рассказал главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.
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Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны
Комсомольская правда15:09
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Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Общество
Китай приостановил ввоз американского мяса птицы
Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
Piter.tv 09:18
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Игры
Рейтинг The Last of Us Part II на китайских сайтах рухнул — в игре нашли дискриминацию азиатов
Оценка The Last of Us Part II на популярном китайском сайте рецензий NGA составляет 1,6 балла из 10.
CyberSport.ru 17:57
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Коммерсантъ 16:55
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Футбол
Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Общество
На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора
В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.
Российская газета 17:42
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
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Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Спорт
Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»
Cyber.sports.ru 12:48
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости 03:43
Политика
МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
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Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента
Поправка в Конституцию РФ, позволяющая Владимиру Путину баллотироваться на следующих президентских выборах, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую ситуацию.
Gazeta.SPb 04:41
Авто
Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Покупка автомобиля с пробегом всегда таит опасность, но эксперты провели мониторинг рынка и назвали список моделей, которые отличаются своей надежностью.
32CARS.ru 08:07
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38