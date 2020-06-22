Космос

Невские НовостиНевские НовостиРоссия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну

Россия начала разрабатывать схему первой миссии по высадке на Луну, пишет РИА Новости. Об этом рассказал главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.
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Первая высадка на Луну: в России приступили к разработке схемы миссии

РЕН ТВ16:09

Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на Луну

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Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны

Комсомольская правда15:09

Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

РИА Новости15:25

Россия протестирует систему возвращения космонавтов с Луны

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Газета.Ru15:30

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Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
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