Россия начала разрабатывать схему первой миссии по высадке на Луну, пишет РИА Новости. Об этом рассказал главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.

Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну

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