Космос
Невские НовостиРоссия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Россия начала разрабатывать схему первой миссии по высадке на Луну, пишет РИА Новости. Об этом рассказал главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.
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Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны
Комсомольская правдавчера в 15:09
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Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
REGNUM вчера в 10:38
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
Общество
Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане
По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru вчера в 10:44
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Происшествия
В Новосибирской области выявлены 109 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области по состоянию на 22 июня выявлено свыше 5,1 тыс. случаев коронавируса, в том числе 109 – за последние сутки.
RuNews24.ru вчера в 01:24
Наука
В поисках темной материи астрономы обнаружили аксионы
Для поиска следов воздействия на обычную материю слабо взаимодействующих массивных частиц астрономы используют проект XENON1T.
Pravda.Ru вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод
Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор вчера в 06:15
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей
Экспресс газета вчера в 23:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России
Известия вчера в 08:38
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Происшествия
Петербургский суд вынес приговоры фигурантам дела «Сети»
Как сообщает ТАСС, оба молодых человека признаны участниками террористической организации — суд назначил 5,5 и 7 лет колонии общего режима соответственно.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Баскетбол
Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона
Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался участвовать в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Чемпионат вчера в 11:06
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Происшествия
Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца
Вести.Ru вчера в 14:44