Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРоссия разрешила авиасообщение с Грузией

Компания сможет совершать до семи рейсов в неделю. Отмечается также, что у авиакомпании «Глобус» допуск был отозван. Авиасообщение с Грузией было закрыто 8 июля.
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с чего всё началось
Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован
 документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» полеты из Москвы в Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю.
Lenta.ruвчера в 10:06

Подробнее о событии

«Сибирь» пока не сможет воспользоваться правом на полеты в Грузию

Телеканал 360°вчера в 12:50

Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили

Lenta.ruвчера в 10:06

Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию

РИА Новостивчера в 11:31

Росавиация опровергла возобновление авиасообщения с Грузией

РБКвчера в 11:03

S7 получила разрешение на полеты в Грузию

ТАССвчера в 10:38

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

Коммерсантъвчера в 11:32

Росавиация: S7 сможет начать полеты в Кутаиси только после восстановления сообщения с Грузией

Агентство Москвавчера в 09:56
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Ашберн

Росавиация дала S7 допуск на ежедневные полеты в Грузию

GEORGIAinformвчера в 16:20
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика

В Белоруссии задержали гражданку РФ Богачеву по запросу США

Шок вызвало само задержание россиянки по сфабрикованному в США делу о якобы вмешательстве в американские выборы в столице ближайшего союзника России - Белоруссии.
МонаВиста 15 октября в 11:38
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Экономика

Налоговая банкротит кондитерскую пермского министра

Пермская налоговая требует признать банкротом компанию ООО «Тортолино». Данные содержатся на сайте Арбитражного суда региона.
URA.Ru 00:59
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
RT на русском 00:00
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Общество

Кейт Миддлтон показала образ в традиционной пакистанской одежде

Кейт решила проявить уважение к традициям этой страны и надеть местную одежду, известную под названием «курта».
Kleo.ru вчера в 02:38
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»

Президент США Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
ТАСС вчера в 19:21
Политика

Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Авто

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews вчера в 09:15
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Кино

Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Происшествия

В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 77

В Японии не менее 77 человек стали жертвами тайфуна «Хагибис». Ещё более 340 человек получили травмы.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Происшествия

Легковушка попала под поезд на Сахалине

REGNUM вчера в 22:19
Происшествия

Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца

Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Единоборства

Макгрегор объявил соперника в своем следующем бою в UFC

Газета.Ru 00:40
Армия и оружие

Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле

В Венесуэле разбился самолет ВВС Венесуэлы - истребитель Су-30МКВ.
РЕН ТВ вчера в 17:52
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Экономика

«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД

Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ТАСС 00:29
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 15 октября в 01:09
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