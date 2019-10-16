Общество
Ореанда-НовостиРоссия разрешила авиасообщение с Грузией
Компания сможет совершать до семи рейсов в неделю. Отмечается также, что у авиакомпании «Глобус» допуск был отозван. Авиасообщение с Грузией было закрыто 8 июля.
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с чего всё началось
Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» полеты из Москвы в Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю.Lenta.ruвчера в 10:06
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Росавиация: S7 сможет начать полеты в Кутаиси только после восстановления сообщения с Грузией
Агентство Москвавчера в 09:56
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Политика
В Белоруссии задержали гражданку РФ Богачеву по запросу США
Шок вызвало само задержание россиянки по сфабрикованному в США делу о якобы вмешательстве в американские выборы в столице ближайшего союзника России - Белоруссии.
МонаВиста 15 октября в 11:38
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Экономика
Налоговая банкротит кондитерскую пермского министра
Пермская налоговая требует признать банкротом компанию ООО «Тортолино». Данные содержатся на сайте Арбитражного суда региона.
URA.Ru 00:59
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
RT на русском 00:00
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Кейт Миддлтон показала образ в традиционной пакистанской одежде
Кейт решила проявить уважение к традициям этой страны и надеть местную одежду, известную под названием «курта».
Kleo.ru вчера в 02:38
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»
Президент США Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
ТАСС вчера в 19:21
Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Вести.Ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews вчера в 09:15
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Происшествия
В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 77
В Японии не менее 77 человек стали жертвами тайфуна «Хагибис». Ещё более 340 человек получили травмы.
RT на русском вчера в 20:48
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Происшествия
Легковушка попала под поезд на Сахалине
REGNUM вчера в 22:19
Происшествия
Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца
Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Армия и оружие
Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле
В Венесуэле разбился самолет ВВС Венесуэлы - истребитель Су-30МКВ.
РЕН ТВ вчера в 17:52
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Экономика
«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД
Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ТАСС 00:29
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 15 октября в 01:09