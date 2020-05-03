Общество

ИзвестияИзвестияРоссия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС

Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минпромторга.
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Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС

Известия12:23

Россия будет экспортировать маски только в страны ЕАЭС

RT на русском12:14

В России разрешили экспорт масок и защитных костюмов только в страны ЕАЭС

Интерфакс11:56

Минпромторг: Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе маски, только в страны ЕАЭС

Эхо Москвы12:00

Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты только внутри ЕАЭС

Газета.Ru11:49

Минпромторг сообщил, что Россия разрешила экспорт масок только в пределах стран ЕАЭС

ТАСС11:41

Минпромторг объяснил снятие запрета на экспорт средств защиты

Московский Комсомолец11:34
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