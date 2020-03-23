Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение от 19 марта было опубликовано в понедельник, 23 марта, на портале правовой информации.

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

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