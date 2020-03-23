Коронавирус
ИзвестияРоссия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение от 19 марта было опубликовано в понедельник, 23 марта, на портале правовой информации.
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Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Авто
Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили
Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Здоровье
Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае
Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова с детьми возвращается в Москву из Майами
Судя по всему, модель, наконец, решила вопрос с возвращением в Москву, так как ее с мужем и детьми заметили в аэропорту Майами.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Происшествия
На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу
Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Авто
Как поменялись цены на новые автомобили в России в марте
Аналитики рассказали об изменениях цен на автомобили российского рынка в первый месяц весны.
Здоровье
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Армия и оружие
National Interest рассказал, когда «воскреснет» истребитель Су-57
Обозреватель американского издания The National Interest Калеб Карсон назвал важное условие для «воскрешения» российского истребителя Су-57.
Политика
На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Общество
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.