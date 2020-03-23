Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение от 19 марта было опубликовано в понедельник, 23 марта, на портале правовой информации.
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В ДНР прокомментировали разрешение жителям на въезд в Россию

РИА Новости07:30

МИД ДНР прокомментировали разрешение въезда в Россию

Известия08:00

Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР через Беларусь

Комсомольская правда04:23

Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР

Коммерсантъ05:23

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

ТАСС04:27

Россия сняла запрет на въезд для жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru05:51

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Интерфакс04:18
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Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Авто

Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили

Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Автоновости дня вчера в 04:20
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Здоровье

Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Российская газета 05:35
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с детьми возвращается в Москву из Майами

Судя по всему, модель, наконец, решила вопрос с возвращением в Москву, так как ее с мужем и детьми заметили в аэропорту Майами.
МонаВиста вчера в 12:48
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Происшествия

На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу

Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
РИА Новости 03:44
Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Авто

Как поменялись цены на новые автомобили в России в марте

Аналитики рассказали об изменениях цен на автомобили российского рынка в первый месяц весны.
Car.ru 05:32
Здоровье

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Армия и оружие

National Interest рассказал, когда «воскреснет» истребитель Су-57

Обозреватель американского издания The National Interest Калеб Карсон назвал важное условие для «воскрешения» российского истребителя Су-57.
Shraibikus News 06:36
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:08
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