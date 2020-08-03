Экономика
Газета.RuРоссия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
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с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
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Наука
Социальная изоляция повышает вероятность ожирения у женщин
В результате эксперты пришли к выводу, что у женщин, у которых наблюдалось меньше социальных связей — разведенные, вдовы, одинокие — в среднем имели самый большой объем талии.
МедиаПоток 01 августа в 04:00
Общество
32 пациента с коронавирусом умерли за неделю в Тульской области
Подтверждена смерть 32 пациентов с COVID-19.
Тульские Известия 04:44
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Футбол
IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Общество
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал только, что полученные знания станут основой для других исследований, которые пройдут в дальнейшем.
RuNews24.ru 07:28
Политика
Абхазия сняла ограничения и открыла границу с Россией
С сегодняшнего дня, с 1 августа, Абхазия сняла все введенные из-за коронавируса ограничения и открыла границу с Россией.
ТК Звезда 01 августа в 09:44
Общество
Режим повышенной готовности в Омской области продлили на две недели
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 18 августа", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 07:26
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Космос
РФ начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС
Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции по сверхкороткой схеме.
РЕН ТВ 07:32
Происшествия
Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.
Ведомости 05:16
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
Россия договорилась с 6 африканскими лидерами о создании отечественных военных баз на территории их государств, сообщает немецкое издание Bild.
Рамблер 05:55
Общество
ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла положительное решение о ходатайстве южнокорейского концерна на покупку 94,8% завода General Motors, расположенного в Санкт-Петербурге.
32CARS.ru 07:44
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Общество
В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК вчера в 07:39
Авто
3 модели с лучшими дизелями на вторичном рынке РФ
«Трешка» BMW в четвертом поколении обладала очень хорошим дизельным мотором серии M57, который был уже весьма современным, но при этом не утратившим надежности предшественников.
Автоновости дня 01 августа в 01:00
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Гаджеты
Китайская компания потребовала с Apple $ 1,4 млрд
Владелец патента на голосовой помощник Xiao-i уже подал судебный иск в Шанхайский суд о возмещении ущерба на сумму 10 млрд юаней ($1,43 млрд).
REGNUM 07:42