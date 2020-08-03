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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07
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В России допустили разрыв налоговых соглашений с другими странами

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РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК06:39
Коммерсантъ

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Россия разорвет соглашение с Кипром по двойному налогообложению

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Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50
ТАСС

В СФ оценили влияние разрыва налогового соглашения с Кипром на инвестиционный климат РФ

ТАСС08:34
RT на русском

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК03:17
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни

Заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Андрей Струков представил Артему Здунову вновь назначенного главу Дагестанской таможни Сергея Троцко, и в частности, рассказал о планах продолжать все те задачи и цели, которые были намечены на сегодняшний день во взаимодействии Правительства Дагестана и таможни.
Замана08:11
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