Экономика
Газета.RuРоссия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
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с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
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Политика
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
Футбол
«Тамбов» подписал контракты с Рыжиковым и Карапетяном
В сезоне-2020/21 за «Тамбов» будет выступать вратарь Сергей Рыжиков, который пополнил команду в качестве свободного агента.
Metaratings 05:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
Известия 09:44
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника.
RT на русском 08:10
Общество
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций.
РБК 09:03
Общество
В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус
Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.
ТАСС 08:26
Общество
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.
RT на русском 09:01
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Россия получит ощутимое преимущество перед США, когда на вооружение станет ее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", пишет американское издание The National Interest.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
Территория новостей 09:18
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Культура
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»
Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
РИА Новости 08:01
Происшествия
В Ивановской области скоростной поезд врезался в машину
Скоростной пригородный пассажирский поезд «Орлан», который ехал из Кинешмы в Иваново, врезался в легковушку.
КП - Ярославль 09:35
Авто
Составлен рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили 05:01