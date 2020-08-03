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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07
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РИА Новости

Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром

РИА Новости06:23
Finam.Ru

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

Finam.Ru06:14
ТАСС

Россия запускает денонсацию налогового соглашения с Кипром

ТАСС05:55
Газета.Ru

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Газета.Ru06:05
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
Коммерсантъ

Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

Коммерсантъ05:55
RT на русском

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07
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Отчёт Capcom: ремейк Resident Evil 3 разошёлся тиражом 2,7 млн копий за три месяца

Ежегодный рост чистой выручки от продаж в игровом сегменте составил 53,7%, а ежегодный рост операционной прибыли — 52,6%. Росту поспособствовали продажи Monster Hunter World: Iceborne и ремейков Resident Evil 3 и Resident Evil 2. Также на фоне пандемии коронавируса выросли цифровые продажи.
Игромания.ру05:49
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Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей

Как сообщает ToDay News Ufa, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, уже полностью завершены, в скором времени начнется официальная вакцинация медиков и учителей, которые более остальных подвержены риску.
ToDay News Ufa1 августа в 04:50
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском06:30
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