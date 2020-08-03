с чего всё началось

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

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