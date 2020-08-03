Экономика
Газета.RuРоссия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
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с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
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Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
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Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре.
РИА Новости 07:41
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Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
По данным пресс-службы компании Toyota, сегодня, 3 августа, начался серийный выпуск обновлённого внедорожника Land Cruiser Prado.
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Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Футбол
Семак рассказал, когда Ловрен сможет сыграть за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях подготовки к матчу за Суперкубок России, а также рассказал, когда за команду сможет дебютировать новичок Деян Ловрен.
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Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие
NI: Новые российские ракеты могут изменить баланс сил
Перспективные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) разрабатываются в течение десятилетий.
Российская газета 06:56
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Гаджеты
Apple превратит все модели iPhone в платежные терминалы
Компания Apple приобрела стартап Mobeewave, занимающийся созданием технологий для использования смартфонов в качестве платежных терминалов.
Деловое.ТВ 06:20
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
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В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Полину Гагарину сняли с Димой Биланом после развода
Напомним, после объявления о разводе муж Полины Гагариной взялся продвигать на рынке моделей свою тещу.
Bimru.ru 06:04
Футбол
IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Общество
ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла положительное решение о ходатайстве южнокорейского концерна на покупку 94,8% завода General Motors, расположенного в Санкт-Петербурге.
32CARS.ru 07:44
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
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Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
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Глава ВОЗ усомнился в возможности создания вакцины от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выразил сомнения по поводу создания лекарства, способного справиться с коронавирусной инфекцией.
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18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
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Фильм студии Universal "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" удержал лидерство в возрождающемся китайском прокате вторую неделю подряд.
Kinonews.ru 07:17
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Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Общество
В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК вчера в 07:39