Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
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Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07

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Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром

РИА Новости06:23

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Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

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Ведомости06:10
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