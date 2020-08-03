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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Газета.Ru06:05
РИА Новости

Россия начала процедуру денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости06:23
RT на русском

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07
Lenta.ru

Россия разорвала налоговое соглашение с Кипром

Lenta.ru06:36
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
Коммерсантъ

Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

Коммерсантъ05:55
ТАСС

Россия запускает денонсацию налогового соглашения с Кипром

ТАСС05:55
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В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах поставок беспилотника «Охотник» в российские войска.
В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска
RT на русском06:53
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия06:09
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
RT на русском05:16
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«Новую газету» могут оштрафовать по статье за распространение фейков

В московских судах зарегистрированы четыре административных дела в отношении «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Коммерсантъ06:35

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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Отчёт Capcom: ремейк Resident Evil 3 разошёлся тиражом 2,7 млн копий за три месяца

Ежегодный рост чистой выручки от продаж в игровом сегменте составил 53,7%, а ежегодный рост операционной прибыли — 52,6%. Росту поспособствовали продажи Monster Hunter World: Iceborne и ремейков Resident Evil 3 и Resident Evil 2. Также на фоне пандемии коронавируса выросли цифровые продажи.
Игромания.ру05:49
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Белоруссия не получала от Украины ходатайств по задержанным россиянам

В Генпрокуратуру Белоруссии не поступало от украинской стороны никаких ходатайств относительно россиян, задержанных под Минском, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Rambler News Service04:19
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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал текущего года следует, что доля предпринимательских доходов снизилась больше всего (с 5,9 до 3,5%), в то время как традиционно доминирующая доля заработной платы выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором.
Профиль01:28
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Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM05:07
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