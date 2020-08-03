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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07
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Известия

Эксперт оценил денонсацию Москвой налогового соглашения с Кипром

Известия08:22
Finam.Ru

Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
РИА Новости

Россия разорвет соглашение с Кипром по двойному налогообложению

РИА Новости07:57
ТАСС

В СФ оценили влияние разрыва налогового соглашения с Кипром на инвестиционный климат РФ

ТАСС08:34
RT на русском

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07
Коммерсантъ

Кипр поставили на паузу

Коммерсантъ08:13

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Интерфакс08:32
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Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

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Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»

Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
РИА Новости08:01
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ТАСС06:23

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев отмечал, что после регистрации еще двух препаратов цена на лекарство от спинальной мышечной атрофии может снизиться в два раза.
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Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти

Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
ПРАЙМ03:41