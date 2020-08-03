Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Смотрите также
Заведения общепита смогут возобновить работу в Тюменской области
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»
Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Realme официально представила смартфон Realme V5
Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пять лет со дня свадьбы
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Подробнее о событии