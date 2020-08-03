Экономика
Газета.RuРоссия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
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с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
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СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
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Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировках команды перед Суперкубком России.
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Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Эксперт прокомментировал угрозу перехвата управления "Посейдона" хакерами. Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня".
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%.
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Чтобы активировать долгожданную функцию, будет выпущен отдельный "пакет поддержки", однако пользователи могут включить новый дизайн меню "Пуск" вручную.
Российская газета 08:06
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Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
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