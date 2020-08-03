Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
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Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07

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Finam.Ru06:14

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Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром

РИА Новости06:23

Эксперт оценил денонсацию Москвой налогового соглашения с Кипром

Известия08:22

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

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ТАСС05:55
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