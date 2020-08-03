Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Смотрите также
Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Бейруте
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
Virgin Galactic начала разработку гражданского сверхзвукового самолета
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
В Москве вынесли приговор участникам банды грабителей и убийц
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Эксперты назвали последствия разрыва налогового соглашения с Кипром
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Россия решила разорвать с Кипром соглашение о двойном налогообложении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов. Причина в попытках партнеров размыть эффект для российского бюджета от повышения налога на вывод дивидендов.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Подробнее о событии
На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения
Интерфаксвчера в 09:30
Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
RT на русском3 августа в 14:17