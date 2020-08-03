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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия решила разорвать с Кипром соглашение о двойном налогообложении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов. Причина в попытках партнеров размыть эффект для российского бюджета от повышения налога на вывод дивидендов.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру3 августа в 06:36
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Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфаксвчера в 09:30
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ruвчера в 08:59
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБКвчера в 01:00
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАССвчера в 06:24
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ3 августа в 16:03
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском3 августа в 14:17
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости3 августа в 07:57
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Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

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Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

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РИА Новостивчера в 07:03
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

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Вечерний курьервчера в 02:08
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

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Игра в антимонополию: ФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа

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В Москве вынесли приговор участникам банды грабителей и убийц

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РИАМОвчера в 14:17
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Коммерсантъвчера в 13:39
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