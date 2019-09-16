Армия и оружие
Российская газетаВ Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
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Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Киберспорт
Российский киберспортсмен-миллионер перешел из Virtus.pro в американскую EG
РИА Новости 09:25
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Гаджеты
Xiaomi представит Mi 9 Pro, Mi MIX 5G и MIUI 11 уже 24 сентября
24 сентября китайский производитель представит сразу несколько устройств, среди которых Mi 9 Pro и новый смартфон линейки Mi MIX.
MobiDevices 03:24
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Общество
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Экономика
Водка может подорожать уже с нового года
Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.
BFM.ru 13 сентября в 21:46
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
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Олег Бондаренко назвал условие встречи Зеленского с Трампом
«Могу только сказать, что встречи Зеленского с Трампом не будет, пока Зеленский не согласится на проведение расследования относительно Джозефа Байдена и его различных делишек на Украине времен президентства Порошенко», — считает Бондаренко.
Украина.ру 09:10
Политика
На Украине вандалы осквернили памятник и оставили послание Зеленскому
Life.ru вчера в 14:15
Происшествия
Омбудсмен проверит информацию об избиении девушки подростками в Москве
Детский омбудсмен Евгений Бунимович проверит информацию об избиении подростками несовершеннолетней девушки в Москве.
РБК 08:12
Происшествия
Экс-министра строительства региона Кушхова выпустили из СИЗО
Прокурор выступил за продление содержания в СИЗО Кушхова и его бывшего подчинённого, ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского.
Клопс 06:14
Авто
Volkswagen объявил старт продаж недорогого седана Jetta VS5
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen объявил о выходе в продажи бюджетной модели Jetta VS5.
Faktom 01:12
Происшествия
Иран задержал шедший в ОАЭ танкер
Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
BFM.ru 08:18
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Опубликованы первые снимки нового купе-кроссовера Volkswagen
Компания Volkswagen готовит к выпуску купеобразную версию кроссовера Tayron для Китая.
Автоновости дня 04:19
Политика
Премьер Госсовета КНР: Россию и Китай объединяет общее стремление
В преддверии официального визита в Российскую Федерацию и участия в 24-ой регулярной встрече глав правительств Китая и России Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал эксклюзивное интервью ТАСС, в котором рассказал о состоянии и перспективах развития двусторонних экономических отношений, сотрудничестве России и Китая на международной арене в поддержании стабильности в мире и проблемах глобализации.
ТАСС вчера в 11:00