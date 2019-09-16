Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»

Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
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Зенитный ракетный полк Севфлота в Арктике перевооружен на ПВО С-400

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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
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