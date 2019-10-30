Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке и балтийском направлении. Об этом рассказал генеральный директор разработавшего эти станции НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) Кирилл Макаров.
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Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

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