Армия и оружие
RT на русскомРоссия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилла Макарова.
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с чего всё началось
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов.РИА Новости01:17
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Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Армия и оружие
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Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
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Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
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Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Политика
Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США
Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
Театры
Якутскую оперу могут поставить в ГТОиБ республики в 2021 году
Новый руководитель Государственного театра оперы и балета республики планирует поставить якутскую оперу в 2021 году.
Общество
На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца
Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.
Политика
Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Технологии
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Политика
Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»
Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
Общество
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«Депутатам городской думы и районных советов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации», – сообщил через telegram начальник информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Политика
Танкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей.
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.