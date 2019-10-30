Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов.

с чего всё началось

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилла Макарова.

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