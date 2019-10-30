Армия и оружие
РБКРоссия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях
Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», сообщил «РИА Новости» генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".РИА Новости01:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
Экономика
Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз
«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.
Общество
Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами
Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Политика
Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3
Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Армия и оружие
Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Истребители Сил самообороны Японии с апреля по сентябрь 2019 года 470 раз вылетали на перехват военных самолетов других государств в связи с их приближением к воздушному пространству страны.
Технологии
Одноразовую посуду из крахмала создали в России
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Единоборства
Однорукий российский боец MMA вызвал на бой Макгрегора
Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Политика
Экс-премьер Франции заявил о бесполезности санкций против России
Экс-премьер отметил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России», однако попытки изоляции Москвы и санкции не улучшат ситуацию, пишет «РИА Новости».
Футбол
Артем Дзюба победил бойца UFC Волкова в серии пенальти
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Общество
В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты
В Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, имевшая статус старейшей жительницы планеты.
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Голландии
В матче 1-го раунда команда Леонида Слуцкого одержала победу над "Де Графсхапом" со счетом 2:0.Соперник "Витесса" по 2-му раунду определится по результатам жеребьевки, которая состоится 2 ноября.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Происшествия