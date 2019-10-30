Армия и оружие

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Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», сообщил «РИА Новости» генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
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с чего всё началось

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
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