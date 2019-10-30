Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

с чего всё началось

Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», сообщил «РИА Новости» генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

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