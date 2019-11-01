Технологии
3DNewsРоссия развернёт спутниковую систему телефонной связи
В России планируется создание собственной спутниковой системы телефонной связи. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.
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Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.РИА Новости02:56
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