Технологии

3DNews3DNewsРоссия развернёт спутниковую систему телефонной связи

В России планируется создание собственной спутниковой системы телефонной связи. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.
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с чего всё началось

В России появится своя спутниковая система телефонной связи

Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.
РИА Новости02:56

Подробнее о событии

В России появится первая отечественная спутниковая система телефонной связи

Говорит Москва03:00

Россия начнёт развёртывать новую спутниковую группировку в 2024 году

News.ru03:05

Компания «Гонец» назвала сферы применения системы спутниковой связи

РБК05:53

Россия начнет развертывание новой спутниковой группировки связи

Известия03:28

Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи

RT на русском04:07

В России появится своя спутниковая система телефонной связи

URA.Ru03:18

Олег Химочко: Россия выходит на рынок интернет-вещей со спутниковой связью

РИА Новости03:00
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Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика

Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Сербии купить С-400 в кредит

В ближайшие месяцы власти России и Сербии могут провести переговоры по покупке российского ЗРК С-400 в кредит.
Rambler News Service 07:14
Политика

В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
RT на русском вчера в 17:01
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
ProstoProSport вчера в 10:20
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Голунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
РБК 07:00
Армия и оружие

В США рассматривают новые стратегии нападения из-за мощи России

"Можно только сожалеть, что США никак не могут смириться с тем, что Россия стала равным мировым игроком, ее уважают, с ней считаются в мире", – резюмировал Глазунов.
Политическая Экспертиза 06:21
Футбол

Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возобновить тренерскую карьеры в клубе, который будет бороться за трофеи.
Чемпионат вчера в 23:47
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Интернет

WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Политика

Против угрожавших Зеленскому Фединой и Зверобой завели уголовное дело

В отношении депутата от «Европейской солидарности» Софии Фединой и блогера Маруси Зверобой завели уголовное дело.
Украина.ру 06:26
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Происшествия

Российский полицейский надругался над посетительницей кафе

В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
Культура

Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Московский Комсомолец 06:38
Армия и оружие

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на корвет «Гремящий»

Новую российскую гиперзвуковую морскую ракету «Циркон» примут на вооружение.
Телеканал 360° вчера в 13:14
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Политика

В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

Объявлено, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Наибольшее повышение произойдет в Чечне – на 6,5%. В российской столице тарифы ЖКХ повысят на 5 с лишним процентов.
Национальная служба новостей 30 октября в 10:56
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Транспорт

Метро в Одинцово: озвучена новая дата запуска МЦД-1

Business (Одинцово) вчера в 09:24
Общество

Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:09
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