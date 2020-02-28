Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году. Всего Россия продала золота на $5,74 млрд, что в восемь раз больше, чем в 2018 г. ($706 млн). Помимо Великобритании Россия экспортировала золото еще в 12 стран, включая Швейцарию, Китай и Казахстан.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК03:59

Подробнее о событии

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости05:12

Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русском10:24

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъ07:45

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАСС07:23

Великобритания рекордно закупила золото в России

Газета.Ru12:02

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости05:09

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Футбол

Шомуродов летом намерен покинуть «Ростов»

Игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет летом покинуть клуб, сообщает «Спoрт-Экcпресс» со ссылкой на агента игрока Германа Ткаченко.
ProstoProSport вчера в 10:28
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в Идлибе.
Газета.Ru 06:46
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Космос

Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр

Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Naked Science 11:49
Общество

«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов

Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
ФАН вчера в 13:13
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
МонаВиста вчера в 10:29
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Российская газета 13:28
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Здоровье

В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса

Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны.
Известия 03:56
Хоккей

В КХЛ определены все пары плей-офф Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля. Кубок Континента по его итогам достался ЦСКА. Также определились все пары плей-офф.
Российская газета вчера в 15:38
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

РИА Новости 13:19
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
ToDay News Ufa вчера в 23:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
ТАСС 04:28
Игры

Из-за коронавируса игру «Plague Inc.» запретили к продажам в Китае

Студия продолжает объяснять, что неясно, связано ли удаление «Plague Inc.» с продолжающейся вспышкой коронавируса, которая присутствует в Китае, в связи с повествованием игры о распространении смертельной глобальной болезни по всему миру.
Ридус вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 13:07
Политика

Мишустин назначил Баталину на должность замминистра труда и соцзащиты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной на должность заместителя министра труда и социальной защиты России.
Известия 10:58
Общество

Папа Римский отменил все официальные встречи из-за болезни

В сообщении уточняется, что Папа Франциск, несмотря на болезнь, смог отслужить мессу минувшим утром и проводит рабочие встречи, но отменил все официальные аудиенции.
Ореанда-Новости 12:25
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолёт

REGNUM 12:02
Политика

Госбюро расследований допрашивало Порошенко шесть часов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов.
ТАСС 10:45
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
Экономика

Силуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
RT на русском 13:50
Религия

На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему

В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
РИА Новости 26 февраля в 07:27
Общество

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Российская газета 11:42
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Российская газета 10:57
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