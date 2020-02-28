Экономика
ВедомостиРоссия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году. Всего Россия продала золота на $5,74 млрд, что в восемь раз больше, чем в 2018 г. ($706 млн). Помимо Великобритании Россия экспортировала золото еще в 12 стран, включая Швейцарию, Китай и Казахстан.
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с чего всё началось
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.РБК03:59
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Футбол
Шомуродов летом намерен покинуть «Ростов»
Игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет летом покинуть клуб, сообщает «Спoрт-Экcпресс» со ссылкой на агента игрока Германа Ткаченко.
Здоровье
Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения
В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в Идлибе.
Космос
Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр
Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Общество
«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов
Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса
Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны.
Хоккей
В КХЛ определены все пары плей-офф Кубка Гагарина
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля. Кубок Континента по его итогам достался ЦСКА. Также определились все пары плей-офф.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Игры
Из-за коронавируса игру «Plague Inc.» запретили к продажам в Китае
Студия продолжает объяснять, что неясно, связано ли удаление «Plague Inc.» с продолжающейся вспышкой коронавируса, которая присутствует в Китае, в связи с повествованием игры о распространении смертельной глобальной болезни по всему миру.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Политика
Мишустин назначил Баталину на должность замминистра труда и соцзащиты
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной на должность заместителя министра труда и социальной защиты России.
Общество
Папа Римский отменил все официальные встречи из-за болезни
В сообщении уточняется, что Папа Франциск, несмотря на болезнь, смог отслужить мессу минувшим утром и проводит рабочие встречи, но отменил все официальные аудиенции.
Политика
Госбюро расследований допрашивало Порошенко шесть часов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Религия
На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему
В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.