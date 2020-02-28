Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

с чего всё началось

На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году. Всего Россия продала золота на $5,74 млрд, что в восемь раз больше, чем в 2018 г. ($706 млн). Помимо Великобритании Россия экспортировала золото еще в 12 стран, включая Швейцарию, Китай и Казахстан.

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