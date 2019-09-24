Политика
РБКРоссия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома». Об этом сообщил глава Министерства энергетики Александр Новак, передает ТАСС. «У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет», — заключил Новак.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новостивчера в 13:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета вчера в 15:52
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line вчера в 11:19
Общество
Татарстан вошел в топ-10 студенческих регионов
Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном в топ вошли Новосибирская, Томская, Тюменская, Курская области и другие регионы.
TatCenter вчера в 02:01
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru 23 сентября в 04:24
Здоровье
Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»
Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
Телеканал 360° 23 сентября в 10:44
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги
Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия 23 сентября в 15:15
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат 23 сентября в 14:56
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Наука
Ученые нашли новый необычный способ борьбы с раком
Медицинские специалисты биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика нашли необычный способ борьбы с развитием онкологических заболеваний у людей.
Слово и Дело 22 сентября в 10:29
Игры
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru вчера в 01:53
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Политика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Космос
Зонд «Хаябуса-2» подготовили к последней операции у астероида Рюгу
REGNUM 22 сентября в 03:48
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
Политика
Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко
11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
Дни24 вчера в 01:39
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.
Expert.ru вчера в 05:38
Общество
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41