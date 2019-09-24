Политика

РБКРБКРоссия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома». Об этом сообщил глава Министерства энергетики Александр Новак, передает ТАСС. «У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет», — заключил Новак.
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с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 13:57

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Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

RT на русскомвчера в 15:06

Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Газета.Ruвчера в 17:20

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

РБКвчера в 15:42

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Известиявчера в 17:51

Новак заявил об исключительном праве Газпрома на транзит газа через Украину

Взгляд.рувчера в 14:02

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

РИА Новостивчера в 13:57

Новак: только «Газпром» как единый экспортер газа РФ может поставлять газ через Украину

ТАССвчера в 13:05
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Происшествия

В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей

Российская газета вчера в 06:25
Общество

«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия 23 сентября в 02:10
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Музыка

Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале

Народные новости вчера в 23:10
Футбол

Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy

Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, сейчас выступающий за «Ювентус».
Sports.ru вчера в 15:10
Политика

Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения

Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Политика

США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru вчера в 04:53
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката

Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 23 сентября в 04:10
Футбол

Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Политика

В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 23 сентября в 07:25
Политика

Абэ призвал провести реформу Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что структурная реформа Совета Безопасности ООН «совершенно необходима».
Коммерсантъ 01:30
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Гаджеты

Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Культура

Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Политика

Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.
Российская газета вчера в 19:37
Гаджеты

Опубликованы официальные изображения Samsung Galaxy A70s

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал официальные изображения смартфона Samsung Galaxy A70s.
UfaTime.ru вчера в 09:05
Футбол

Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов

Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05
Общество

До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Авто

Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили

Опрошенные РИА «Новости» управляющие дилерских центров в России рекомендуют желающим приобрести автомобиль лучше не откладывать его покупку на 2020 год.
Тарантас Ньюс 23 сентября в 00:19
Здоровье

В Салехарде пропала вакцина от гриппа

В Салехарде исчезла вакцина от гриппа.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Яна Рудковская решила выставить свою жизнь напоказ

Продюсер Яна Рудковская решила показать всем свою жизнь, она не боится пускать к себе домой телевизионщиков.
Bimru.ru вчера в 22:49
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
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