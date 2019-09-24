Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома». Об этом сообщил глава Министерства энергетики Александр Новак, передает ТАСС. «У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет», — заключил Новак.

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