Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне. "У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", - подчеркнул Новак.

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

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