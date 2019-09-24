Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне. "У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", - подчеркнул Новак.
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с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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